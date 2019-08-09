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    Суд закрив справу про тиск на ексміністра Абромавичуса

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    Ексміністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус - Суд закрив справу про тиск на ексміністра Абромавичуса
    Ексміністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус

    У 2016 році детективи НАБУ встановили факт здійснення Пасішником незаконного впливу на тодішнього міністра Айвараса Абромавичуса

    Солом’янський суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням першого заступника гендиректора компанії «Укртранснафта» Андрія Пасішника у нав’язуванні міністру економічного розвитку і торгівлі Айварасу Абромавичусу своєї кандидатури як заступника міністра.

    Про це пише «Судовий репортер».

    За словами Пасішника, «2 лютого 2019 сплив трирічний термін давності і справа мала бути закритою. Але суд не розглядав наше клопотання про закриття більше півроку. Сьогодні суд задовольнив клопотання мого захисту».

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    Зазначимо, що у 2016 році детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником незаконного впливу на тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою призначення Пасішника заступником міністра економіки і відкрили кримінальне провадження.

    Сам Абромавичус пов'язав це зі спробами депутата від БПП і старого друга Петра Порошенка Ігоря Кононенка отримати вплив на міністерство і подав у відставку.

    Справа пішла до Солом’янського суду Києва.

    8 серпня 2019 року, за словами Пасішника, суд цю справу закрив і зняв з нього обвинувачення. Пасішник каже, що в суді представник потерпілого і прокурор САП Ольга Ярова проти клопотання про закриття провадження не заперечували.

    Як відомо, З лютого 2016 року міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус вирішив піти у відставку.

    До слова, партія «Слуга народу» готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка у випадку розширення дії закону про люстрацію на низку посад часів президентства Петра Порошенка.

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