У «Слузі народу» готові люструвати Данилюка, Абромавичуса і Пристайка



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Партія «Слуга народу» готова люструвати членів своєї команди

«Наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія», - заявив керівник передвиборчого штабу «Слуги народу»

Партія «Слуга народу» готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка у випадку розширення дії закону про люстрацію на низку посад часів президентства Петра Порошенка.

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ну, тут «ліс рубають - летять друзки»… Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися», - сказав керівник штабу.

Він заперечує, що це буде «не по-людськи» стосовно членів команди президента.

«Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в Офісі президента цим вже займаються. Далі нам треба буде його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якнайшвидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював», – заявив Корнієнко.

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що законопроєкт президента Зеленського щодо люстрації є надмірним. Він також погодився із заявою послів G7 з критикою пропозицій президента України щодо люстрації чиновників, які займали виборні та призначувані посади у 2014-2019 роках.

Як відомо, 11 липня президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. А саме доповнити люстраційний список особами, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований президентський проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади (№10444).

Зеленський запевняє, що наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію чинного закону «Про очищення влади».