Суд в окупованому Криму залишив Бекірова під вартою



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Бекіров заявив, що в санчастині його практично не лікують

Адвокат кримськотатарського активіста розповів суду про те, що його підзахисного довели до такого стану, що він хотів оголосити голодування

Київський районний суд окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою політв'язню Едему Бекірову до 12 червня.

Про це 10 квітня повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

«Суддя не задовольнив клопотання адвоката Веліляєва і його підзахисного і залишив своє рішення в силі: продовжити термін утримання під вартою до 12 червня», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор виступив проти клопотання про домашній арешт.

Бекіров заявив, що в санчастині його практично не лікують.

Адвокат Веліляєв розповів суду про те, що його підзахисного довели до такого стану, що він хотів оголосити голодування.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.