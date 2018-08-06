Суд залишив екс-нардепа Шепелева за ґратами



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Колишній народний депутат Олександр Шепелев

Шепелев перебуватиме під арештом, мінімум, до жовтня нинішнього року

Суд продовжив термін утримання під вартою ще на два місяці колишньому народному депутату Олександру Шепелеву, щодо якого розслідується ряд кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна в понеділок, 6 серпня.

«Термін утримання під вартою продовжений судом ще на два місяці», - сказав спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в понеділок.

За його словами, рішення суду про продовження запобіжного заходу винесено 5 серпня. Таким чином Шепелев перебуватиме під арештом, мінімум, до жовтня нинішнього року.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелева за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух.

Вже відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелева, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Суд з обрання Шепелеву запобіжного заходу мав продовжитися 22 лютого.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелев у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелева звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють в участі і скоєнні замаху на вбивство.

27 квітня 2017 року повідомлялося, що у Москві затримали екс-нардепа Шепелева.

У березні 2015 року російські силовики вже затримували Шепелева на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелева для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.