Суд з обрання Шепелєву запобіжного заходу продовжиться 22 лютого

Шепелєва сьогодні привезли до суду у спецспорядженні.

Оболонський районний суд міста Києва 22 лютого продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у межах справи стосовно убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Про це повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко. За словами прес-секретаря, захисник Шепелєва попросив,



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Шепелєва сьогодні привезли до суду у спецспорядженні.

Оболонський районний суд міста Києва 22 лютого продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у межах справи стосовно убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Про це повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

За словами прес-секретаря, захисник Шепелєва попросив, щоб клопотання про обрання запобіжного заходу розглядали у складі двох суддів і трьох присяжних.

«Присяжних до 20.00 зібрати неможливо було, тому суд прийшов до висновку, що слід відкласти розгляд до 22 лютого 15.00», - сказала Свинаренко.

Зазначимо, що Шепелєва, якого підозрюють у цілій низці тяжких злочинів, сьогодні привезли до суду у спецспорядженні. Як пояснили ЗМІ, в цілях безпеки на нього одягли військову каску і бронежилет.

При цьому, опинившись на лаві підсудних, колишній нардеп захисне спорядження все ж зняв.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух.

Вже відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.

27 квітня 2017 року повідомлялося, що у Москві затримали екс-нардепа Шепелєва.

У березні 2015 року російські силовики вже затримували Шепелєва на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.

25 квітня Деснянський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у наданні хабара та втечі з-під варти колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пізніше повідомив, що екс-нардеп Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ. Було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею «держзрада».