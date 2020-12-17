Суд залишив ветерана АТО і музиканта Антоненка під вартою попри підозру на Covid-19

Суд надав згоду на лікування Андрія Антоненка у медзакладі

Захист Антоненка просив замінити йому запобіжний захист

Шевченківський районний суд міста Києва на засіданні 17 грудня не задовольнив клопотання захисту ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка, фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на Covid-19.

Зазначається, що суд зобов'язав начальника ДУ «Центр охорони здоров'я Державної кримінальної виконавчої служби України в Києві та в Київській області» та начальника ДУ «Київський слідчий ізолятор» забезпечити право Антоненка на належну медичну допомогу та забезпечити йому медичне обстеження і лікування.

Суд також надав свою згоду на його етапування до медичного закладу для надання медичної допомоги згідно з призначенням лікаря.

Ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційному суді.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 12 січня о 14:00.

Як повідомлялося, захист Антоненка на засіданні 17 грудня подав клопотання про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Як повідомлялося, 12 грудня з нагоди річниці затримання фігурантів «справи Шеремета» під Офісом президента пройшла акція «Похорон справедливості», учасники якої вимагали звільнити з-під варти підозрюваного Андрія Антоненка та припинити переслідування інших фігурантів справи – Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.