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    Суд залишив ветерана АТО і музиканта Антоненка під вартою попри підозру на Covid-19

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    Суд надав згоду на лікування Андрія Антоненка у медзакладі - Суд залишив ветерана АТО і музиканта Антоненка під вартою попри підозру на Covid-19
    Суд надав згоду на лікування Андрія Антоненка у медзакладі

    Захист Антоненка просив замінити йому запобіжний захист

    Шевченківський районний суд міста Києва на засіданні 17 грудня не задовольнив клопотання захисту ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка, фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на Covid-19.

    Зазначається, що суд зобов'язав начальника ДУ «Центр охорони здоров'я Державної кримінальної виконавчої служби України в Києві та в Київській області» та начальника ДУ «Київський слідчий ізолятор» забезпечити право Антоненка на належну медичну допомогу та забезпечити йому медичне обстеження і лікування.

    Суд також надав свою згоду на його етапування до медичного закладу для надання медичної допомоги згідно з призначенням лікаря.

    Ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційному суді.

    Наступне судове засідання у справі відбудеться 12 січня о 14:00.

    Як повідомлялося, захист Антоненка на засіданні 17 грудня подав клопотання про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

    Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

    Як повідомлялося, 12 грудня з нагоди річниці затримання фігурантів «справи Шеремета» під Офісом президента пройшла акція «Похорон справедливості», учасники якої вимагали звільнити з-під варти підозрюваного Андрія Антоненка та припинити переслідування інших фігурантів справи – Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

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      Теги: АТО суд суддя лікарня хвороби Андрій Антоненко коронавірус
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