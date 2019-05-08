Суд заслухав секретного свідка у справі про вбивство Вербицького



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Свідок задля безпеки свідчив у режимі відеоконференції, його обличчя приховали

Суд заслухав свідчення засекреченого свідка, правоохоронця, із яким у січні 2014 року зустрічався ймовірний замовник викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Свідок задля безпеки свідчив у режимі відеоконференції, його обличчя приховали, голос змінили, а у матеріалах слідства його вказано як «свідок №1».

Згідно з інформацією, під час подій Революції Гідності свідок працював у структурі МВС. За вісім годин після викрадення Вербицького й Луценка до нього звернувся Олексій Чеботарьов, який, за даними слідства, був замовником груп «тітушок», зокрема поставив їм завдання викрасти Луценка й Вербицького.

«У січні 2014 року через свою професійну діяльність мені стало відомо, що люди з оточення Олексія Чеботарьова затримали якихось учасників Євромайдану. Останніх намагалися віддати в правоохоронні органи, щоб їх затримали за нібито протиправні дії. Чеботарьов телефонував різним посадовим особам, правоохоронцям, зокрема мені. Він шукав людей, працівників міліції, які допомогли б йому заарештувати затриманих його людьми учасників Євромайдану», — повідомив свідок.

Він також уточнив, що Чеботарьов був впливовою людиною, яка вільно заходила до кабінетів державних високопосадовців.

За словами свідка, за кілька годин після дзвінка Чеботарьова він зустрівся з ним «на території МВС, поговорили три — п'ять хвилин».

Своєю чергою, прокурор ГПУ Олексій Донський, який представляє у процесі сторону обвинувачення, зазначив, що інформація свідка важлива як один із доказів того, що «тітушки» і правоохоронні органи під час подій на Майдані діяли спільно для викрадення й залякування активістів.

Нагадаємо, у січні 2014 року Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У кримінальному провадженні у цій справі був заарештований Олександр Волков, якого слідство вважає організатором цього викрадення, а також людиною, яка, на думку слідства, пов'язана з імовірним замовником викрадення — Олексієм Чеботарьовим.

27 липня 2017 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів про тримання під вартою Волкова. 29 липня його взяли під варту. Пізніше Волкова залишили під вартою до 26 вересня. Тоді декілька десятків активістів прийшли підтримати акцію з вимогою розслідувати справу і покарати винних у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Джерело: Гордон