Суд змінив запобіжний захід Садовому



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Андрія Садового відпустили на поруки

Рішення суду щодо застави у розмірі 1 млн 56 тисяч гривень скасовано

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пізно ввечері 4 грудня обрала запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання міському голові Львова Андрію Садовому.

Згідно з рішенням колегії суддів, рішення суду щодо застави у розмірі 1 млн 56 тисяч гривень скасовано.

«Застосувати до Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання … Покласти на Садового наступні вимоги: прибувати до слідчого щодо кожної вимоги, утримуватися від спілкування зі свідками … за обставинами кримінального провадження», — постановив суддя.

Термін дії покладених обов’язків визначено до 20 січня 2020 року. Постанова оскарженню не підлягає.

Як повідомляється, під час розгляду апеляції суд вислухав заяви тих, хто готовий прийняти Садового на поруки. Зокрема, виступили ексдепутати минулого скликання Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Оксана Сироїд, Тетяна Острікова, Тарас Пастух, Андрій Гуржій, нардеп Павло Бакунець, ексдепутат VII скликання Оксана Продан.

Крім Садового, апеляцію на рішення суду подавала прокуратура. Прокурор просив призначити меру Львова заставу в розмірі 50 млн гривень, а також забрати у нього закордонний паспорт і встановити йому обмеження не залишати Львів без дозволу правоохоронців.

Апеляційну скаргу прокурора Сидоренко залишили без задоволення.

Нагадаємо, 28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

Садовий заявив, що оскаржуватиме рішення суду стосовно призначення йому застави.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий стверджував, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала перед судом.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Кошмар Садового. За що переслідують мера Львова

Джерело: РБК-Україна