Садовий планує подати позов на прокурорів, які розслідують його справу



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Мер Львова Андрій Садовий

Мер Львова хоче, щоб «ті люди в прокуратурі, які все шиють білими нитками, понесли покарання»

Мер Львова Андрій Садовий планує подати позов проти прокурорів, які ведуть справу проти нього.

Про це повідомляє «Громадське».

«Я би взагалі вимагав, щоби ті люди в прокуратурі, які все шиють білими нитками, вони понесли покарання… І нехай вони (працівники прокуратури — ред.) розкажуть, хто це все замовив (розслідування справи — ред.), тому що бюджет близько 300 млн грн не отримав (бо не запустили індустріальний парк — ред.). Мої юристи готують таке подання», — сказав він.

Садовий додав, що його захист писатиме скаргу на дії прокурорів САП очільнику Генпрокуратури Рябошапці.

Нагадаємо, 28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

Заставу потрібно внести протягом п’яти днів. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали заставу у 50 млн грн.

Садовий заявив, що оскаржуватиме рішення суду стосовно призначення йому застави.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.