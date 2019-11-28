«Буди чи не бути?». Клуб «Карпати» шантажує мера Садового своїм крахом



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Невже земельна ділянка може вирішити долю «Карпат»? ФК «Карпати»

Менеджмент ФК обрав дивну стратегію

Львівські «Карпати» на офіційному сайті розмістили відкритий лист до міського голови Львова Андрія Садового та депутатів міської ради.

Наводимо повний текст звернення:

«Зараз питання «бути чи не бути?» як ніколи гостро стоїть перед клубом. Чи існуватимуть «Карпати», залежить саме від Вас. І саме Ви будете відповідальні перед наступними поколіннями, якщо «Карпати» зникнуть разом з професійною командою та сотнями юних хлопчаків, які займаються у школі та Академії.

Коротко про історію питання. Ще з 2006 року ФК «Карпати» очікує на передачу земельної ділянки навколо стадіону «Україна» в довготривалу оренду на пільгових умовах. Цю землю клубу за присутності перших осіб області та держави особисто гарантував (!) Андрій Садовий. Мер Львова озвучив обіцянку перед мешканцями міста, сторони зафіксували свої зобов’язання відповідним протоколом та договором, котрий було затверджено сесією.

Клуб виконав свої зобов’язання повністю, на стадіоні «Україна» відбувались не лише матчі чемпіонату, але й Ліги Європи та Національної збірної України. Не в останню чергу завдяки історичним матчам «Карпат» в єврокубках Львів отримав право на проведення матчів Євро-2012, суттєво підвищив свою туристичну привабливість. Крім того, повіривши обіцянкам, «Карпати» облаштували сучасний комплекс натуральних та штучних полів для тренувань дітей, який пізніше мер назвав «незаконно збудованим» (!?) А чи законно те, пане мере, що зараз з 17 га земельної ділянки навколо стадіону «Україна» залишилось вже фактично 12 га, і хто саме приклав до цього руку?

Минуло 13 років і клуб донині не отримав обіцяного. Бажання здобути електоральні бали напередодні мерських виборів виявилось сильнішим за дотримання слова, публічно даного львівській громаді. Тож сьогодні терпінню прийшов кінець – не маючи можливості вести мову про розвиток інфраструктури, а відповідно, про якісне покращення рівня клубу, «Карпати» припинять своє існування.

Відомо, що клуб має чітке бачення свого майбутнього і презентував стратегію розвитку, безпосередньо пов’язану з можливістю реконструкції комплексу стадіону «Україна». Вона, зокрема, передбачає:

1. Розбудову інфраструктури ділянки (це: чаша стадіону – орієнтовно 8 га, т.зв. «верхні тренувальні поля» – орієнтовно 2,5 га та т.зв. «нижні тренувальні поля» – орієнтовно 2 га), що стане одним з головних осередків бізнес-процесів, пов’язаних з професійним спортом в регіоні, улюбленим місцем відпочинку та активного дозвілля львів’ян, загалом – прикрасою міста.

2. Компанії-учасники проекту отримають можливість інвестувати в створення унікальної та ультрасучасної для Львова локації, яка знаходиться фактично у центрі міста. Участь у цьому проекті, окрім фінансової складової, принесе іміджеві переваги завдяки постійній участі ФК «Карпати» у європейських кубкових турнірах.

3. ФК «Карпати» фактично пропонує створення одного з центрів економічного зростання Львівщини. Це сприятиме зростанню надходжень інвестицій у місто, а це, в свою чергу, – нові робочі місця, зростання заробітної плати, збільшення потоку туристів, у тому числі за спортивною тематикою.

4. Проект дозволить безкоштовно займатися футболом тисячам дітей із Західної України

5. Відповідність суворим вимогам щодо фінансового фейр-плей, коли клуби будуть зобов’язані витрачати не більше, аніж заробили. Мінімальний бюджет клубу для регулярних виступів в єврокубках складає 25-30 млн доларів на рік. При цьому походження цих коштів має бути абсолютно прозорим. За українських реалій такий бюджет клуби можуть отримати лише в один спосіб – з кишені власника, що само по собі вже суперечить вимогам УЄФА. Таким чином «Карпати», об'єднавши прозорі інвестиції усіх учасників проекту «Народна команда», зможуть стати першим і наразі єдиним українським клубом, що буде беззбитковим, ставитиме найвищі турнірні задачі і відповідатиме усім критеріям європейської футбольної сім'ї.

6. Важливо, що розбудова інфраструктури відбуватиметься виключно на локаціях діючих стадіонів, не зачіпаючи сусідніх територій, в тому числі – парку «Снопківський». Більше того, занедбаний нині парк, отримає усі перспективи для відновлення, щоб стати улюбленим місцем відпочинку львів'ян.

Незабаром депутатській корпус ЛМР матиме останній (!) шанс врятувати «Карпати» від небуття – ухвалити рішення щодо передачі футбольному клубу у довгострокову пільгову оренду землі, що відноситься до майнового комплексу стадіону «Україна». Свого часу мер Львова стверджував, що «Карпати» хочуть отримати пів міста». Минули роки, і кому ж тепер належать ці пів міста? Ми, львів’яни, чудово знаємо, як завдяки земельним аферам розкрадалась земля наших дітей. Останній приклад – оборудки із землею на території Рясне-Руської, до котрої, як стверджує САП, причетний мер Львова, внаслідок чого держава втратила 93,5 млн грн.! Не забули ми і афери з територією заводу ЛАЗ, старим ЦУМом, оборудки з розкраданням комунального майна, не говорячи вже про багатомільйонні розкрадання під час підготовки до Євро-2012!

Ми хочемо бачити своїх дітей патріотами, фізично розвиненими, достойними громадянами. Нам не потрібна земля для будівництва хмарочосів. Територія стадіону потрібна клубу, щоб бути незалежним і мати стабільне майбутнє для виховання наступних поколінь.

Ухвалюючи доленосне рішення для символа Львова, пам’ятайте: до історії можна увійти, а можна вляпатись. В інакшому випадку це буде ваш хрест, який і нести виключно вам».

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