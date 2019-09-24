Суд зняв арешт з «вертолітного майданчика Януковича» у Києві



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На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що «Парковий» повинен бути речовим доказом і пов'язаний з розслідуванням

Київський апеляційний суд скасував арешт конгрессно-виставкового центру «Парковий», який називають вертолітним майданчиком президента-утікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду від 5 вересня.

Так, суд скасував рішення від 5 квітня 2019 року, яким на «Парковий» наклали арешт і передали його для управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активами.

На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що «Парковий» повинен бути речовим доказом і пов'язаний з розслідуванням, яке стосується порушень під час його будівництва.

Також правоохоронці нібито не обґрунтували необхідність арешту, а в самому розслідуванні не повідомлялося про підозру ні одній людині.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року конгресно-виставковий центр «Парковий» передали в управління комунальному підприємству Києва.

Однак, уже в лютому цього року суд вилучив із управління Києва «вертолітний майданчик Януковича»: Господарський суд Києва заборонив комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху» керувати гелікоптерним майданчиком, збудованим за часів президентства Віктора Януковича.