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    Суд зняв арешт з «вертолітного майданчика Януковича» у Києві

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    Суд зняв арешт з «вертолітного майданчика Януковича» у Києві

    На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що «Парковий» повинен бути речовим доказом і пов'язаний з розслідуванням

    Київський апеляційний суд скасував арешт конгрессно-виставкового центру «Парковий», який називають вертолітним майданчиком президента-утікача Віктора Януковича.

    Про це йдеться у відповідному рішенні суду від 5 вересня.

    Так, суд скасував рішення від 5 квітня 2019 року, яким на «Парковий» наклали арешт і передали його для управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активами.

    На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що «Парковий» повинен бути речовим доказом і пов'язаний з розслідуванням, яке стосується порушень під час його будівництва.

    Також правоохоронці нібито не обґрунтували необхідність арешту, а в самому розслідуванні не повідомлялося про підозру ні одній людині.

    Нагадаємо, у жовтні 2018 року конгресно-виставковий центр «Парковий» передали в управління комунальному підприємству Києва.

    Однак, уже в лютому цього року суд вилучив із управління Києва «вертолітний майданчик Януковича»: Господарський суд Києва заборонив комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху» керувати гелікоптерним майданчиком, збудованим за часів президентства Віктора Януковича.

    прокуратура Віктор Янукович Київ суд арешт вертоліт
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