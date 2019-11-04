Суд зобов’язав компанію Трампа розкрити фінансову звітність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд зобов’язав компанію Дональда Трампа розкрити фінансову звітність

Апеляційний суд задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса, який вимагав у Mazars USA податкову звітність та пов’язану документацію за 2011-2018 роки

Апеляційний суд у США зобов’язав компанію президента США Дональда Трампа Mazars USA надати нью-йоркським прокурорам свою податкову звітність.

Про це повідомляє The Independent.

Апеляційний суд задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса, який вимагав у Mazars USA податкову звітність та пов’язану документацію за 2011-2018 роки.

Її додадуть до кримінального провадження щодо незаконних виплат американським акторкам Стормі Деніелс і Карен Макдуґал. Вони стверджують, що президент США заплатив їм після інтимних стосунків за їхнє мовчання.

Представники Трампа заявили, що виконання рішення суду завдасть «непоправної шкоди», і сказали, що оскаржать рішення.

Видання припускає, що тепер справу можуть розглядати у Верховному суді, де нині більшість суддів є представниками Республіканської партії.

Сам Трамп заявив, що рішення Апеляційного суду є частиною політичної змови проти нього.

Попереднє рішення у справі про розкриття податкової звітності Mazars USA було винесено на початку жовтня. Юристи президента США оскаржили його, заявивши, що посада президента вберігала їхнього підзахисного від кримінального переслідування.