Суд зобов’язав компанію Трампа розкрити фінансову звітність
Апеляційний суд задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса, який вимагав у Mazars USA податкову звітність та пов’язану документацію за 2011-2018 роки
Апеляційний суд у США зобов’язав компанію президента США Дональда Трампа Mazars USA надати нью-йоркським прокурорам свою податкову звітність.
Про це повідомляє The Independent.
Апеляційний суд задовольнив позов окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Венса, який вимагав у Mazars USA податкову звітність та пов’язану документацію за 2011-2018 роки.
Її додадуть до кримінального провадження щодо незаконних виплат американським акторкам Стормі Деніелс і Карен Макдуґал. Вони стверджують, що президент США заплатив їм після інтимних стосунків за їхнє мовчання.
Представники Трампа заявили, що виконання рішення суду завдасть «непоправної шкоди», і сказали, що оскаржать рішення.
Видання припускає, що тепер справу можуть розглядати у Верховному суді, де нині більшість суддів є представниками Республіканської партії.
Сам Трамп заявив, що рішення Апеляційного суду є частиною політичної змови проти нього.
Попереднє рішення у справі про розкриття податкової звітності Mazars USA було винесено на початку жовтня. Юристи президента США оскаржили його, заявивши, що посада президента вберігала їхнього підзахисного від кримінального переслідування.