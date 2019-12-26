Суд зобов'язав НАБУ допитати Луценка і Матіоса у справі про зловживання
Вищий антикорупційний суд виніс таке рішення 16 грудня
Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликати на допит колишнього генерального прокурора Юрія Луценка і колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса у справі про зловживання. Про це йдеться в матеріалах суду.
Суд встановив, що НАБУ розслідує справу від 09.10.2019 за фактом зловживання службовим становищем Луценка і Матіоса, тобто за 1 ст. 364 Кримінального кодексу.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені на підставі рішення суду за заявою адвоката Захарченка про факт незаконної передачі одного з кримінальних проваджень в головну військову прокуратуру генеральним прокурором Луценком зі зловживанням ним своїм службовим становищем.
11 листопада адвокат Титаренко в інтересах потерпілого подав клопотання про виклик і допит у цій справі як свідків колишнього генерального прокурора і колишнього головного військового прокурора.
Однак відповіді про результат розгляду клопотання адвокат досі не отримав.
16 грудня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розглянути це клопотання і викликати зазначених осіб на допит.
Як повідомлялось, у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.