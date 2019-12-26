Суд зобов'язав НАБУ допитати Луценка і Матіоса у справі про зловживання



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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ викликати Юрія Луценка та Анатолія Матіоса на допит

Вищий антикорупційний суд виніс таке рішення 16 грудня

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликати на допит колишнього генерального прокурора Юрія Луценка і колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса у справі про зловживання. Про це йдеться в матеріалах суду.

Суд встановив, що НАБУ розслідує справу від 09.10.2019 за фактом зловживання службовим становищем Луценка і Матіоса, тобто за 1 ст. 364 Кримінального кодексу.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені на підставі рішення суду за заявою адвоката Захарченка про факт незаконної передачі одного з кримінальних проваджень в головну військову прокуратуру генеральним прокурором Луценком зі зловживанням ним своїм службовим становищем.

11 листопада адвокат Титаренко в інтересах потерпілого подав клопотання про виклик і допит у цій справі як свідків колишнього генерального прокурора і колишнього головного військового прокурора.

Однак відповіді про результат розгляду клопотання адвокат досі не отримав.

16 грудня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розглянути це клопотання і викликати зазначених осіб на допит.

Як повідомлялось, у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.