Суд зобов’язав НАБУ розібратися, звідки у нардепа Геращенка стільки грошей документ



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Нардеп Антон Геращенко

В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого статтею «Незаконне збагачення»

Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розпочати розслідування стосовно джерел збагачення народного депутата Антона Геращенка.

Про це повідомляє Bigus.info з посиланням на рішення суду.

В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення народним депутатом Антоном Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення»), повідомляє видання.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Антон Геращенко орендує квартиру в Києві площею 200 квадратів за гроші свого тестя Олексія Шамбура.

62-річний тесть до 2016 року не отримував доходу, а після 2016-го отримав близько 270-ти тисяч гривень за підприємницьку діяльність і не міг сплачувати близько 3-х тисяч доларів щомісяця за оренду житла. Сам Антон Геращенко орендувати квартиру не міг - в декларації його дохід - більше 100 тисяч гривень на рік.

З цією інформацією юристи проекту «Тисни» (звернулись до НАБУ, однак у бюро спочатку відмовилися розслідувати кейс нардепа через «брак фактичних обставин». Згодом юристи звернулись до суду, який і зобов’язав НАБУ відкрити провадження. Проект «Тисни» планує надалі слідкувати за перебігом розслідування щодо народного депутата.