Суд зобов’язав Венедіктову відкрити справу про держзраду Дубінського та Деркача

Генпрокурорка Венедіктова єдина, хто може ініціювати справи щодо депутатів

Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції (ЦПК) зобов’язав генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем.

У жовтні ЦПК звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського. «Під час спільної прес-конференції вони безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Вони також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Зважаючи на стратегічні стосунки України і Штатів, такі дії можна розцінювати як державну зраду», - йдеться в повідомленні ЦПК.



Більше того, уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів.

Генпрокурорка Венедіктова, тобто єдина, хто може ініціювати справи щодо депутатів, відмовилася відкривати кримінальні провадження. В Офісі генерального прокурора пояснили це тим, що ЦПК нібито «не надало фактичних даних щодо вчинення злочину».

Центр протидії корупції скористався своїм правом оскаржити бездіяльність генпрокурорки і звернувся до Печерського районного суду Києва з цим питанням. Суд зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського.

Також генпрокурорку зобов’язано відкрити ініційовану ЦПК справу про ймовірну брехню в декларації (неможливо притягнути до відповідальності через скасування попередньої рекдакції цієї статті), відмивання коштів і ухилення від сплати податків Дубінського.

«Те, що Венедіктова не відкрила провадження, ще раз доводить її заангажованість та необ’єктивність. А також те, що зняття депутатської недоторканності було фактично фейковим, адже все зосереджено в руках Генпрокурора, яка наразі, на жаль, керується не вимогами законодавства, а лише вибірковою політичною доцільністю. Але є рішення суду. Тепер Венедіктова зобов’язана порушити провадження, оскільки невиконання рішення суду є злочином», — коментує юрист Центру протидії корупції Денис Свириденко.

До речі, детальну інформацію про захмарні статки й антиукраїнську діяльність Дубінського та інших одіозних політиків можна прочитати в новому проєкті ЦПК #Зробимо Їх Візи Разом. Проєкт спрямований на те, аби іноземні партнери України бачили, хто намагається розвернути країну в бік Росії і максимально ускладнювали цим особам пересування, ведення бізнесу і взагалі будь-якої діяльності на Заході, чим любителі Росії радо займаються.

Як писав Главком, місяць тому Венедіктова відмовилася відкривати кримінальну справу щодо держзради Деркача і Дубінського.