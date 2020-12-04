Венедіктова хоче, щоб Верховна Рада не могла звільняти генпрокурора

Ірина Венедіктова: законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора

За словами Венедіктової, «коли генпрокурор має гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова виступає за те, щоб Верховна Рада не могла відправити її у відставку з політичних мотивів.

Про це вона сказала в ефірі програми «ВІП з Наталією Мосейчук» на каналі «1+1».

«В мене є гарна ідея… законопроєкту. У нас дійсно має бути незалежний генеральний прокурор. Президент має винести кандидатуру в зал (Верховної Ради, – ред.), а парламент має підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівників НАБУ і САП», – заявила Венедіктова.

Вона додала, що, «коли генпрокурор має гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно»:

«Цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана».

Як повідомлялося, НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії, проте генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це було рішення Венедиктової – генпрокурор відтепер також значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

Згодом Офіс Генпрокурора відповів на звинувачення НАБУ у перешкоджанні правосуддю.