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    Венедіктова хоче, щоб Верховна Рада не могла звільняти генпрокурора

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    <p>Ірина Венедіктова: законопроєктом я&nbsp;не&nbsp;себе буду цементувати, а&nbsp;вже наступного генерального прокурора</p> - Венедіктова хоче, щоб Верховна Рада не могла звільняти генпрокурора

    Ірина Венедіктова: законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора

    Фото: Главком

    За словами Венедіктової, «коли генпрокурор має гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно»

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова виступає за те, щоб Верховна Рада не могла відправити її у відставку з політичних мотивів.

    Про це вона сказала в ефірі програми «ВІП з Наталією Мосейчук» на каналі «1+1».

    «В мене є гарна ідея… законопроєкту. У нас дійсно має бути незалежний генеральний прокурор. Президент має винести кандидатуру в зал (Верховної Ради, – ред.), а парламент має підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівників НАБУ і САП», – заявила Венедіктова.

    Вона додала, що, «коли генпрокурор має гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно»:

    «Цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана».

    Як повідомлялося, НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії, проте генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

    2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це було рішення Венедиктової – генпрокурор відтепер також значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

    Згодом Офіс Генпрокурора відповів на звинувачення НАБУ у перешкоджанні правосуддю.

    Теги: Генпрокурор Верховна Рада НАБУ відставка політика САП Ірина Венедіктова
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