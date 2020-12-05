Венедіктова розповіла про розслідування у справі щодо «плівок Порошенка-Байдена»

Ірина Венедіктова заявила, що ідентифікація голосів Порошенка і Байдена на плівках ще триває

Справа щодо «плівок», яка досліджувалася Національною поліцією, була закрита, однак є інші, зазначила генпрокурорка

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що ідентифікація голосів на плівках, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач, ще триває.

Про це вона сказала в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Згадаймо, коли ми на початку літа всі чули про «плівки Байдена-Порошенка». Я вважаю, що це дійсно для нас можливість пишатися Офісом Генерального прокурора, який не втягнув Україну в цей складний трикутник різних взаємовідносин», – зазначила Венедіктова.

Вона додала, що справа щодо «плівок», яка досліджувалася Національною поліцією, була закрита, однак є інші.

«Знов таки, ми цю справу відкрили, зокрема, по рішенню суду. Вона на клацання не відкривається і на клацання не закривається. Звичайно, слідчі дії тривають. І вона буде закрита тільки тоді, коли на це або терміни закінчаться, або коли слідчі вирішать, що нема складу злочину», – зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка повідомила, що ідентифікація голосів на плівках ще триває.

На запитання, скільки часу вони ще триватимуть, вона відповіла: «У нас так прописано законодавство, що в нас все триває безкінцево. Тому, щоб ми хотіли швидких результатів, нам треба змінювати систему. Нам треба переписувати Кримінально–процесуальний кодекс».

Також нагадаємо, що голову СБУ Баканова закликають порушити справу проти нардепа Деркача.

Раніше посольство США пояснило, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах. Як відомо, Сполучені Штати ще 10 вересня запровадили санкції проти Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США.

Американська преса повідомила, що спецоперацією «плівки Деркача» ймовірно керує Путін.

Джерело: ТСН