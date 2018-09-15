Суддя розповів про тюремний термін, який загрожує Манафорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Манафорт може отримати до 10 років в'язниці

Колишньому керівнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на федерального суддю.

Також прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявляє, що визнання вини Манафортом і рішення співпрацювати зі слідством не пов'язано з президентом і його переможною кампанією 2016 року.

Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.

Як повідомлялось, 69-річний Манафорт минулого місяця був засуджений судом штату Вірджинія за вісьмома пунктами обвинувачення у справі про шахрайство, яку розслідує команда спецпрокурора Мюллера. Зокрема, обвинувачення стосуються несплати податків за надання консультативних послуг українським політикам з команди президента-втікача Віктора Януковича (справа «чорної бухгалтерії Партії регіонів»).