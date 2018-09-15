Суддя розповів про тюремний термін, який загрожує Манафорту
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Пол Манафорт може отримати до 10 років в'язниці
Колишньому керівнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, загрожує до 10 років в'язниці.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на федерального суддю.
Також прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявляє, що визнання вини Манафортом і рішення співпрацювати зі слідством не пов'язано з президентом і його переможною кампанією 2016 року.
Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.
Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.