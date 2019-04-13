Дружина директора ДБР поскаржилася на військового прокурора (документ) документ



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Суддя Шевченківського районного суду Львова Олександра Баєва.

У ЗМІ потрапила інформація про місце проживання дружини Романа Труби, яка працює суддею Шевченківського райсуду Львова

Суддя Шевченківського районного суду Львова і дружина директора Державного бюро розслідувань Олександра Баєва поскаржилася Вищій раді правосуддя і генпрокурору на одного з прокурорів військової прокуратури.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст документа, який з’явився на сайті ВРП.

Суддя повідомила, що на сайті «Цензор.Нет» вийшла публікація «Тіндер-ігри силовиків: навіщо Матіосу потерпілий Труба», в якій оприлюднено копію листа ГПУ, у якому стоїть підпис судді Баєвої. Крім цього, у цьому листі вказана її адреса проживання у Львові.

«Прокурором, в якого перебувала дана копія листа, було допущено розголошення конфіденційної інформації щодо мене. Вважаю такі дії неприпустимими і такими, що порушують положення Конституції України», - зауважила суддя.

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Разом з тим, суддя Баєва звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів притягнути вказаного прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Додамо, що у вересні 2018 року суддя Шевченківського районного суду Олександра Баєва скаржилася ВРП на те, що на її мобільний телефон у мобільному додатку Viber почали надходити текстові повідомлення з погрозами і вимогами вплинути на її чоловіка Романа Трубу з метою призначення певних осіб на відповідні посади у Державне бюро розслідувань.