  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дружина директора ДБР поскаржилася на військового прокурора (документ)

    документ
    • Розсилка
    Суддя&nbsp;<span>Шевченківського районного суду Львова Олександра Баєва.</span> - Дружина директора ДБР поскаржилася на військового прокурора (документ)
    Суддя Шевченківського районного суду Львова Олександра Баєва.

    У ЗМІ потрапила інформація про місце проживання дружини Романа Труби, яка працює суддею Шевченківського райсуду Львова

    Суддя Шевченківського районного суду Львова і дружина директора Державного бюро розслідувань Олександра Баєва поскаржилася Вищій раді правосуддя і генпрокурору на одного з прокурорів військової прокуратури.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст документа, який з’явився на сайті ВРП.

    Суддя повідомила, що на сайті «Цензор.Нет» вийшла публікація «Тіндер-ігри силовиків: навіщо Матіосу потерпілий Труба», в якій оприлюднено копію листа ГПУ, у якому стоїть підпис судді Баєвої. Крім цього, у цьому листі вказана її адреса проживання у Львові.

    «Прокурором, в якого перебувала дана копія листа, було допущено розголошення конфіденційної інформації щодо мене. Вважаю такі дії неприпустимими і такими, що порушують положення Конституції України», - зауважила суддя.

    (для перегляду списку натисніть на зображення)

    Разом з тим, суддя Баєва звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів притягнути вказаного прокурора до дисциплінарної відповідальності.

    Додамо, що у вересні 2018 року суддя Шевченківського районного суду Олександра Баєва скаржилася ВРП на те, що на її мобільний телефон у мобільному додатку Viber почали надходити текстові повідомлення з погрозами і вимогами вплинути на її чоловіка Романа Трубу з метою призначення певних осіб на відповідні посади у Державне бюро розслідувань.

    суддя правосуддя дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ