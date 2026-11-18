Трьом посадовцям Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили про підозру через порушення під час ремонту фасаду одного з корпусів закладу. Суд обрав проректору запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив його від посади. Щодо ректора та заступника ректора правоохоронці звернулися до суду з клопотаннями про цілодобовий домашній арешт і відсторонення від посад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними БЕБ, у 2020 році тендер на капітальний ремонт фасаду виграло підприємство, яке не відповідало вимогам закупівлі. Зокрема, воно не мало необхідних ліцензій і дозвільних документів для виконання будівельних робіт на об’єктах класу наслідків СС2.

Це будівлі, аварія або руйнування яких може поставити під загрозу життя від 51 до 400 людей, які постійно перебувають усередині, або від 101 до 1000 людей, які бувають там час від часу. Небезпека може поширитися й за межі будівлі – на територію, де перебувають від 101 до 50 тис. людей

Як встановила експертиза, ремонт виконали неякісно та з грубими порушеннями будівельних норм і правил. Унаслідок цього, за висновками слідства, безпідставна переплата за роботи перевищила 13,7 млн грн.

У межах кримінального провадження про підозру повідомили трьом посадовцям університету:

Юрію Кучину – ректору;

Володимиру Титикалу –проректору з науково-педагогічної роботи та економічних питань;

Юрію Богдану – заступнику ректора з господарських питань.

Про відсторонення Юрія Кучина від посади ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомила Facebook-сторінка «Червоний Губер». 16 листопада 2026 року Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та відсторонив Юрія Кучина від посади ректора НМУ імені Богомольця на час досудового розслідування – до 29 грудня 2026 року.

Ректору Юрію Кучину інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає:

позбавлення волі на строк від двох до п'яти років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Проректору Володимиру Титикалу повідомили про підозру в організації розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Заступнику ректора з господарських питань Юрію Богдану інкримінують пособництво в розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України). Як уточнюють у БЕБ, про підозру йому повідомили раніше.

Частина 5 статті 191 КК України передбачає за такі дії:

позбавлення волі на строк від семи до 12 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

конфіскацію майна.

Щодо ректора та заступника ректора правоохоронці скерували до суду клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також слідство просить відсторонити їх від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Києві. Оперативний супровід забезпечує Головне управління СБУ в Києві та Київській області, а процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура.

У червні 2026 року «Главком» уже писав про викриття ймовірної схеми заволодіння понад 15 млн грн бюджетних коштів під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів університету Богомольця. За версією слідства, у 2021 році учасники схеми завищували вартість і обсяги виконаних робіт, а також створювали видимість конкуренції між підконтрольними компаніями.

Тоді правоохоронці повідомили про підозру трьом особам: організатору участі підконтрольних підприємств у тендерах, інженеру технічного нагляду та колишньому начальнику відділу капітальних ремонтів і будівництва університету.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відсторонив ректора університету Юрія Кучина від посади на час досудового розслідування. Раніше йому повідомили про підозру у службовій недбалості.