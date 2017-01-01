Суддя, який розглядав справу Штепи, звільнився з посади
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Заяву судді про звільнення за власним бажанням задовольнила Вища рада правосуддя
Вища рада правосуддя звільнила за власним бажанням суддю Ленінського районного суду Харкова Сергія Скляренка, який є п'ятим суддею у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Як повідомляє прес-служба ВРП, відповідна ухвала Ради була оголошена 21 грудня, передає УНН.
«Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку: Скляренка Сергія Олександровича — з посади судді Ленінського районного суду міста Харкова», — йдеться у рішенні ВРП.
У свою чергу адвокат Штепи Олександр Тананакін на своїй сторінці у Facebook написав, що Скляренко є 5 головуючим у справі.
Нагадаємо, у травні 2017 року справу Штепи перенаправили в Ленінський райсуд Харкова і почали слухати з самого початку в четвертий раз, зокрема через зміни в складі колегії суддів.
Неля Штепа вийшла з СІЗО 20 вересня. Суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт через три роки в СІЗО. Екс-мера підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Штепу затримали в липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала президента Росії увійти в Слов’янськ під загрозою бойовиків, які утримували її в полоні, а інтерв’ю для російських видань давала «під дулом автомата».
Зазначимо, судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, призначене на вівторок, 19 грудня, не відбулося через неявку підсудної.