Судна «Софія», капітан якого помер від Covid-19, немає в Україні — Адміністрація морських портів



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В Адміністрації наголошують, що судно «Софія» не заходило в українські територіальні води із 26 липня

В АМПУ заявили, що корабель пішов до Туреччини

Корабель «Софія», капітан якого, за даними ЗМІ, помер 9 серпня в Одесі, залишило український порт 26 липня та відправилося до Туреччини. Тому у жодному українському порту цього судна немає.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.

«Sophia не знаходиться в жодному українському порту...16 липня 2020 року теплохід Sophia був пришвартований біля причалу №4 морського порту Південний на карантинну стоянку. За результатами лабораторних аналізів у 10 членів екіпажу, зокрема у капітана судна, було виявлено та підтверджено Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рішенням санітарно-карантинного відділу, хворих було госпіталізовано до однієї з приватних лікарень м. Одеса. Членів екіпажу, в яких захворювання не виявили, було відправлено на самоізоляцію за місцем проживання. Таким чином, екіпаж судна було повністю замінено. Судно було продезінфіковане.

«23 липня т/х Sophia був відшвартований від причалу №4 порту Південний, а 24 липня — вийшло з морського порту Південний у напрямку порту Ольвія. В порту Ольвія т/х Sophia виконало вантажно-розвантажувальні роботи. Та 26.07.2020 відійшло до порту Іскендерун (Туреччина), - пояснюють в АМПУ.