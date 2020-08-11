Судна «Софія», капітан якого помер від Covid-19, немає в Україні — Адміністрація морських портів
В АМПУ заявили, що корабель пішов до Туреччини
Корабель «Софія», капітан якого, за даними ЗМІ, помер 9 серпня в Одесі, залишило український порт 26 липня та відправилося до Туреччини. Тому у жодному українському порту цього судна немає.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.
«Sophia не знаходиться в жодному українському порту...16 липня 2020 року теплохід Sophia був пришвартований біля причалу №4 морського порту Південний на карантинну стоянку. За результатами лабораторних аналізів у 10 членів екіпажу, зокрема у капітана судна, було виявлено та підтверджено Covid-19», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за рішенням санітарно-карантинного відділу, хворих було госпіталізовано до однієї з приватних лікарень м. Одеса. Членів екіпажу, в яких захворювання не виявили, було відправлено на самоізоляцію за місцем проживання. Таким чином, екіпаж судна було повністю замінено. Судно було продезінфіковане.
Нагадаємо, 11 серпня Суспільне повідомило, що в Одесі 9 серпня помер капітан судна «Софія», на якому зафіксували спалах Covid-19. Також зазначалося, що корабель стоїть на рейді в порту Південний Одеської області.