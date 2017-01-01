Текст судової реформи оприлюднили офіційно

У судовій сфері створять єдину систему електронного судочинства

Закон про судову реформу оприлюднений сьогодні у «Голосі України». . Про це повідомляється на сайті видання. [READ_MORE] Одним з основних нововведень ухваленого закону, який сьогодні надруковано, є визначення Верховного Суду як єдиної касаційної інстанції в Україні та введення нового порядку розгляду ним



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У судовій сфері створять єдину систему електронного судочинства

Закон про судову реформу оприлюднений сьогодні у «Голосі України». .

Про це повідомляється на сайті видання.

Одним з основних нововведень ухваленого закону, який сьогодні надруковано, є визначення Верховного Суду як єдиної касаційної інстанції в Україні та введення нового порядку розгляду ним справ. Крім цього, у судовій сфері створять єдину систему електронного судочинства. Судові процеси будуть відкриті: дозволено відеозйомку та онлайн-трансляцію. Проте це лише перша частина судової реформи. На черзі зміни в апеляційних та місцевих судах, зокрема, атестація та оновлення суддівського корпусу. Також у планах запровадження вищого суду з інтелектуальної власності й, можливо, антикорупційного суду, йдеться у повідомленні.

Щоб переглянути текст закону - натисніть на нього:

Як відомо, розгляд законопроекту №6232 тривав 7 пленарних днів, оскільки до нього було подано 4383 поправки.

Документ передбачає створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до судів і можуть бути предметом судового розгляду, підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиній системі в день надходження.

«Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі, шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою», - йдеться у документі.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній системі, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою цієї системи, з використання власного електронного цифрового підпису.

Зазначена система функціонує у судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах, вона здійснює визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, у порядку, передбаченому кодексами (автоматизований розподіл справ).

«Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», - йдеться у документі.

Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Законом визначено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розпочинає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Згідно із законом судом касаційної інстанції є Верховний суд, який буде розглядати справи в складі колегії з трьох або більшої непарної кількості суддів.

У закон «Про виконавче провадження» вносяться зміни, якими вводиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів, положення про нього затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції та Державної судової адміністрації.

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