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    Сухо і потепління до +13: прогноз погоди на понеділок

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    У Києві сьогодні температура вдень 7-9&deg; - Сухо і потепління до +13: прогноз погоди на понеділок
    У Києві сьогодні температура вдень 7-9°

    Тиждень в Україні розпочнеться з весняної погоди

    В Україні у понеділок, 16 грудня, очікується тепла погода, температура становитиме від 5 до 13°з позначкою «плюс».

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «16 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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