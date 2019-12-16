Сухо і потепління до +13: прогноз погоди на понеділок



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У Києві сьогодні температура вдень 7-9°

Тиждень в Україні розпочнеться з весняної погоди

В Україні у понеділок, 16 грудня, очікується тепла погода, температура становитиме від 5 до 13°з позначкою «плюс».

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«16 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу.