Сукні та спідниці в минулому. Модельєр Андре Тан шиє одяг для військових

Компанія українського дизайнера просить українців допомогти з тканиною на пошиття бронежилетів

Компанія ANDRE TAN, яка належить українському модельєру і дизайнер одягу, взялася за пошив одягу для української армії.

«Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу.Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це! Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою!» – сказано у заяві компанії в Instagram.

Скріншот з Instagram

Наразі пошито понад 5 тис. флісових кофт, штанів, спідної білизни, теплих жилетів та спальних мішків.

Разом з тим у компанії додали, що всі зусилля кинуті на пошиття бронежилетів. Наразі необхідна тканина, зокрема, бракує флісу.

«Тому дуже просимо допомогти знайти тканину! Та долучитись до збору коштів для закупівлі необхідної тканини» – наголосили у ANDRE TAN.

Нагадаємо, що в Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.