Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України. Білоруся виступила пособником Путіна у цій війні

Поки невизнане керівництво Білорусі клеїть дурня і говорить, що не бере участі у війні проти України, деякі підприємства вже підтримують держави-пособниці Путіна вже підтримують українців. Роблять вони це самостійно чи з допомогою кіберпартизанів, невідомо. Проте факт залишається фактом.

На сайті компанії «Молочний світ» вийшла заява, яка засуджує російську агресію.

Крім цього у зверненні є заклик до білоруських військових не йти на злочин і не атакувати Україну.

Поки невідомо, чи це реальна позиція керівництва компанії, чи це робота хакерів, які якраз нещодавно атакували сайт.

Нагадаємо, грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну.

Росія у суботу оголосила про односторонній намір зняти санкції з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок Росії. Це повідомлення, яке поширилося серед українських медіа, викликало низку консультацій між офіційними представниками Києва та Тбілісі.