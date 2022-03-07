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    Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)

    Хакери атакують сайти країн-агресорів - Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)
    Хакери атакують сайти країн-агресорів
    скріншоти з сайту компанії

    Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України. Білоруся виступила пособником Путіна у цій війні

    Поки невизнане керівництво Білорусі клеїть дурня і говорить, що не бере участі у війні проти України, деякі підприємства вже підтримують держави-пособниці Путіна вже підтримують українців. Роблять вони це самостійно чи з допомогою кіберпартизанів, невідомо. Проте факт залишається фактом.

    На сайті компанії «Молочний світ» вийшла заява, яка засуджує російську агресію.

    Крім цього у зверненні є заклик до білоруських військових не йти на злочин і не атакувати Україну.

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    Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)
    Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)
    Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)
    скріншоти з сайту компанії

    Поки невідомо, чи це реальна позиція керівництва компанії, чи це робота хакерів, які якраз нещодавно атакували сайт.

    Нагадаємо, грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну.

    Росія у суботу оголосила про односторонній намір зняти санкції з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок Росії. Це повідомлення, яке поширилося серед українських медіа, викликало низку консультацій між офіційними представниками Києва та Тбілісі.

    Теги: Білорусь війна молочна продукція #stoprussia
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    Молочна компанія з Білорусі висловила підтримку Україні (фото)