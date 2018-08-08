Суми сколихнула смерть 12-річного школяра, якого знайшли із зашморгом на шиї



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Правоохоронці не виявили ознак того, що хлопчик наклав на себе руки внаслідок «смертельних онлайн ігор»

В Сумах 12-річний хлопчик був знайдений удома з мотузкою на шиї в стані клінічної смерті.

Про це 8 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області

«Лікарі швидкої відновили йому серцебиття і доправили до реанімації. Однак, незважаючи на всі зусилля медиків, підліток помер», - заявили в поліції.

Поліція в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), з’ясовує причини та обставини трагедії.

«Під час першочергових слідчих дій ми не виявили жодних ознак того, що хлопчик зробив це внаслідок так званих «смертельних» онлайн ігор, як це було розтиражовано окремими мас-медіа», - заявив начальник ювенальної превенції УПД ГУНП в Сумській області Сергій Тарасенко.