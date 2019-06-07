Сумська прокуратура відкрила справу за фактом наїзду поліцейської автівки на дитину



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У Конотопі поліцейська автівка збила дитину на переході

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області

У місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов пішохідним переходом.

Про це повідомляє речниця прокурора Сумської області Наталя Науменко на своїй сторінці у Facebook.

«Водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій», — написала Науменко.

У прокуратурі повідомили, що дитина госпіталізована і за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо воно спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

«Водій пройшов освідування, він тверезий. Наразі він затриманий… Тривають слідчі дії», — наголосила Науменко.

Нагадаємо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, автомобіль начальника поліції міста, рухаючись на великій швидкості, збив 10-річного хлопчика.