Супрун дала поради українцям на спекотні дні
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Розсилка
Очільниця МОЗу радить наносити сонцезахисний крем щоразу, як виходите на вулицю
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила українцям, як без шкоди для здоров’я пережити спеку.
Про це 4 серпня вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«Зібрали своєрідну «аптечку» з дописами про спеку. Все аби ви були здорові та безпечно провели вихідні!» - зазначила Супрун.
Очільниця МОЗу надала наступні поради:
- Багато людей вважають, що засмага - це ознака здорового та красивого тіла. Але, насправді, вона жодним чином не сприяє здоров‘ю.
- Сонцезахисний крем варто наносити на шкіру щоразу, як виходите на вулицю, а не тільки, коли засмагаєте.
- Якщо ж ви забули про захист від сонця і все-таки перестарались - найбільш ймовірно, ваша шкіра отримає опік. Щоб зменшити запалення та позбавитись болю, не користуйтесь сметаною або засобами на жирній основі.
- Щоб відчути прохолоду, нам слід охолодити шкіру, а не шлунок. Тому крижаний напій в спеку - не найкращий втамовувач спраги та, насправді, не сприяє охолодженню тіла.
- В спеку варто відмовитись від алкоголю. В жарку погоду ми втрачаємо воду, а алкоголь це посилює та ніяким чином не освіжає.
- Не забувайте про воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому неодмінно подбайте про воду напоготові. Час від часу доречно змочувати обличчя, шию, ліктьові згини та під колінами.
- Якщо плануєте відпочинок з дітьми, пам’ятайте, що вони набагато чутливіші до спеки. Вибір правильного одягу для малюка та належний захист від сонця - надзвичайно важливі завдання.
- Не залишайте дітей чи домашніх улюбленців в автомобілі без нагляду. В спеку це дуже небезпечно для життя.
Нагадаємо, раніше Супрун заявила, що людям з хворим горлом можна їсти морозиво, адже воно допомагає зменшити біль.