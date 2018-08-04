Супрун дала поради українцям на спекотні дні



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Очільниця МОЗу радить наносити сонцезахисний крем щоразу, як виходите на вулицю

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила українцям, як без шкоди для здоров’я пережити спеку.

Про це 4 серпня вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Зібрали своєрідну «аптечку» з дописами про спеку. Все аби ви були здорові та безпечно провели вихідні!» - зазначила Супрун.

Очільниця МОЗу надала наступні поради:

Багато людей вважають, що засмага - це ознака здорового та красивого тіла. Але, насправді, вона жодним чином не сприяє здоров‘ю.

Сонцезахисний крем варто наносити на шкіру щоразу, як виходите на вулицю, а не тільки, коли засмагаєте.

Якщо ж ви забули про захист від сонця і все-таки перестарались - найбільш ймовірно, ваша шкіра отримає опік. Щоб зменшити запалення та позбавитись болю, не користуйтесь сметаною або засобами на жирній основі.

Щоб відчути прохолоду, нам слід охолодити шкіру, а не шлунок. Тому крижаний напій в спеку - не найкращий втамовувач спраги та, насправді, не сприяє охолодженню тіла.

В спеку варто відмовитись від алкоголю. В жарку погоду ми втрачаємо воду, а алкоголь це посилює та ніяким чином не освіжає.

Не забувайте про воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому неодмінно подбайте про воду напоготові. Час від часу доречно змочувати обличчя, шию, ліктьові згини та під колінами.

Якщо плануєте відпочинок з дітьми, пам’ятайте, що вони набагато чутливіші до спеки. Вибір правильного одягу для малюка та належний захист від сонця - надзвичайно важливі завдання.

Не залишайте дітей чи домашніх улюбленців в автомобілі без нагляду. В спеку це дуже небезпечно для життя.

Нагадаємо, раніше Супрун заявила, що людям з хворим горлом можна їсти морозиво, адже воно допомагає зменшити біль.