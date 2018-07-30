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    Супрун дала поради, як не отруїтися грибами

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    Супрун дала поради, як не отруїтися грибами

    Також очільниця МОЗу перелічила основні ознаки отруєння грибами

    В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун закликала українців обережно вживати в їжу гриби.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «В Україні ростуть майже 2000 видів шапинкових грибів. З них їстівними вважаються щонайбільше 500. Якщо ви збираєтесь в похід по гриби або шукаєте інгредієнти для нового рецепту - будьте дуже обережні», - підкреслила Супрун.

    Вона оприлюднила нагадування Центру громадського здоров'я МОЗ України щодо того, як захистити себе від отруйних грибів, та що робити, якщо підозрюєте, що все ж таки скуштували отруйний гриб:

    • Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю та продаються в торговельний мережі
    • Не купуйте гриби на стихійних ринках
    • Якщо все ж таки пішли по гриби - уважно оглядайте їх: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки
    • Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими
    • Не беріть занадто молоді чи старі гриби – їх легко переплутати з отруйними
    • Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі важкі метали
    • Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів
    • Не куштуйте сирі гриби
    • Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні слід викинути
    • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання
    • Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин
    • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше як добу

    «Основними ознаками отруєння грибами є: нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій та марення», - написала Супрун.

    Очільниця МОЗу підкреслила: якщо з'явився хоча б один із цих симптомів - терміново телефонуйте на швидку.

    «Поки їде допомога, промийте шлунок простою водою (викличте блювання), пийте багато рідини та прийміть сорбенти. А також виконуйте рекомендації оператора 103», - підкреслила Супрун.

    Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області 17 людей отруїлися дикорослими грибами.

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