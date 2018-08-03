Супрун опублікувала перелік безкоштовних аналізів та досліджень в медзакладах



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Очільниця МОЗу закликала українців звертатися зі скаргами, якщо за базові аналізи у них вимагають гроші

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які базові аналізи та дослідження в медзакладах України роблять безкоштовно.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Кожен з цих аналізів можна пройти за призначенням вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра у закладі охорони здоров’я, де він веде прийом. Інші дослідження та аналізи за необхідності виконуються за направленням вашого лікаря в поліклініках або лікарнях», - зазначила Супрун.

Також вона розповіла, як діяти, якщо у медзакладі вам відмовляють у цих послугах або вимагають гроші за них:

Дізнайтеся, чи ваш заклад первинної медичної допомоги уже працює з НСЗУ Національна служба здоров'я України на офіційному сайті Служби.

Якщо медзаклад має договір з НСЗУ, звертайтеся зі скаргою на Урядову гарячу лінію - 15-45. З осені у Нацслужби здоров’я запрацює власний контактний центр, куди можна буде звернутися.

Якщо ваш заклад ще не підписав договір із НСЗУ, зверніться зі скаргою до головного лікаря та/або у місцевий департамент чи відділ охорони здоров’я.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України запустило e-mail розсилку про здоровий спосіб життя.