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    Здоров'я

    Супрун запустила e-mail розсилку про здоровий спосіб життя

    • Розсилка
    <span>Уляна Супрун</span> - Супрун запустила e-mail розсилку про здоровий спосіб життя
    Уляна Супрун

    Очільниця МОЗ закликала повідомляти, що саме цікавить прихильників здорового способу життя

    Міністерство охорони здоров'я запустило e-mail розсилку про здоровий спосіб життя.

    Про це в.о. міністра Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Найкраща інвестиція - це інвестиція у здоров'я! Коли йдеться про здоровий спосіб життя - в нього не потрібно вкладати багато грошей. Натомість треба інвестувати більше часу та зусиль, щоби, зокрема, регулярно займатися спортом, не їсти багато цукру й солі, не мати шкідливих звичок (як алкоголь чи куріння), знаходити час на повноцінний сон, не забувати пити воду і вакцинуватися. Ми вам постійно допомагатимемо стати більш здоровими трансформацією системи охорони здоров'я. І нагадуватимемо про здоровий спосіб життя публікаціями на наших ресурсах. А якщо у вас немає часу гортати стрічку - підпишіться на розсилку новин здорової людини від Міністерства охорони здоров'я», - написала Супрун.

    Для цього потрібно перейти за посиланням і залишити адресу своєї електронної скриньки.

    Також очільниця МОЗ закликала повідомляти в коментарях, що саме цікавить прихильників здорового способу життя.

    Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун шукає двох помічників у свою команду. Обіцяє складну і дуже цікаву роботу.

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