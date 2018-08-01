Супрун запустила e-mail розсилку про здоровий спосіб життя

Очільниця МОЗ закликала повідомляти, що саме цікавить прихильників здорового способу життя

Міністерство охорони здоров'я запустило e-mail розсилку про здоровий спосіб життя.

Про це в.о. міністра Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

«Найкраща інвестиція - це інвестиція у здоров'я! Коли йдеться про здоровий спосіб життя - в нього не потрібно вкладати багато грошей. Натомість треба інвестувати більше часу та зусиль, щоби, зокрема, регулярно займатися спортом, не їсти багато цукру й солі, не мати шкідливих звичок (як алкоголь чи куріння), знаходити час на повноцінний сон, не забувати пити воду і вакцинуватися. Ми вам постійно допомагатимемо стати більш здоровими трансформацією системи охорони здоров'я. І нагадуватимемо про здоровий спосіб життя публікаціями на наших ресурсах. А якщо у вас немає часу гортати стрічку - підпишіться на розсилку новин здорової людини від Міністерства охорони здоров'я», - написала Супрун.

Для цього потрібно перейти за посиланням і залишити адресу своєї електронної скриньки.

Також очільниця МОЗ закликала повідомляти в коментарях, що саме цікавить прихильників здорового способу життя.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун шукає двох помічників у свою команду. Обіцяє складну і дуже цікаву роботу.