Супрун пояснила, чому не можна пити алкоголь під час вагітності



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З перших тижнів вагітності кожен келих вина мама «ділить» зі своєю дитиною, перетравлювати його їм теж доведеться разом

Взагалі не існує безпечної дози алкоголю, під час вагітності — тим паче. Про це повідомикла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

Відповідаючи на питання, чи можна пити алкоголь під час вагітності, вона зазначила «коротка відповідь — ні».

За словами очільниці МОЗ, з перших тижнів вагітності кожен келих вина мама «ділить» зі своєю дитиною, перетравлювати його їм теж доведеться разом. І кожен келих вина або будь-якого іншого алкоголю може вплинути на ріст та розвиток дитини, спричинити негативні наслідки зараз або в майбутньому.

Токсичний вплив будь-якого алкогольного напою для плоду співставний із важким похміллям у дорослої людини. Для мозку дитини, яка розвивається, це дуже важко та завжди має негативні наслідки.

Крім того, алкоголь може стати причиною викидня або порушення прикріплення зародку у матці.

«Важливо: пити не можна протягом всієї вагітності», - наголосила Супрун і пояснила чому.

Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця. Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій і дефектів міжпередсердної перегородки.

Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам'ятовуванням у дитини в майбутньому.

Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.

Алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.

Під час другого триместру алкоголь на 68% підвищує ризик народження дитини з малою вагою.

Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.

Через вживання спиртних напоїв, може розвинутись фетальний алкогольний синдром. Основні його симптоми — зміна рис обличчя (тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина), зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження.

За даними ВООЗ, в Україні один із найвищих у світі рівнів поширення фетального алкогольного синдрому — 50 випадків на 10 тисяч людей. Дослідження 2012 року свідчить, що 25-35% жінок вживали алкоголь під час вагітності. Також багато жінок вважають «маленькі» дози алкогольних напоїв не шкідливими — особливо під час останнього триместру вагітності. Але це не так.

Жінка має повідомити лікарю, якщо регулярно вживала алкоголь, але припинила, коли дізналася про вагітність — і допускає, що пила, коли вже була вагітна. Чим раніше припинити вживати алкоголь, тим менше шкоди зазнає організм малюка.

«Також якщо жінка тільки намагається завагітніти, варто припинити вживання алкоголю. Адже можна вже бути вагітною, але ще не знати про це», - підсумувала Супрун.