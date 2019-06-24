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    У світі

    В аеропортах Грузії туристам даруватимуть вино

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    Вино роздаватимуть в аеропортах&nbsp;Кутаїсі, Батумі і Тбілісі - В аеропортах Грузії туристам даруватимуть вино
    Вино роздаватимуть в аеропортах Кутаїсі, Батумі і Тбілісі

    Національна адміністрація туризму планує вручити гостям 300 тисяч пляшок

    В аеропортах Грузії відновлять акцію з роздачі вина туристам. Про це повідомляє «Грузія online».

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    Зазначається, що Національна адміністрація туризму планує вручити гостям 300 тисяч пляшок.

    «Відомство вже оголосило електронний тендер на закупівлю вина», - йдеться у повідомленні.

    З тендерної документації відомо, що дарувати будуть сухе вино сортового складу Сапераві. Пляшки будуть оливкового кольору та у спеціальній упаковці для транспортування. 

    Компанія, що переможе в тендері, повинна буде поставити вина в аеропорти Кутаїсі, Батумі і Тбілісі.

    Поставки почнуться через 30 робочих днів після укладення договору і повинні завершитися не пізніше 25 грудня 2019 року. 

    У тендері можуть брати участь компанії, які працювали на ринку протягом останніх шести років і виробили не менше 100 тисяч літрів вина. Прийом заявок від зацікавлених компаній почнеться 2 липня і завершиться 5 липня. 

    Кампанія з роздачі вина буде проводитися в аеропортах Грузії вже вшосте. Востаннє акція відбулася у грудні 2016 року.

    Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

    У Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

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