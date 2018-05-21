Супрун розповіла, що треба робити, аби добре спати

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Більшість з усього, що людина читає в час, призначений для сну, не залишається у пам'яті, - зазначила очільниця МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, скільки часу треба спати дітям і дорослим і як покращити сон.

Поради опубліковані на сайті МОЗ.

«Cон – основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно cпати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше – 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу. Це зумовлено генетичними факторами, - йдеться в повідомленні.



«Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема: діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров'я, депресії.

Поведінка протягом дня, а особливо перед сном, впливає на якість сну. Навіть кілька незначних коригувань в деяких випадках можуть докорінно змінити ситуацію, - зазначає МОЗ.

Кілька корисних звичок допоможуть вам поліпшити сон:

1. Дотримуйтесь режиму сну.

2. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той самий час. Навіть на вихідних.

3. Створіть заспокійливу атмосферу. Тиха, темна, заспокійлива атмосфера та комфортна прохолодна температура в спальні сприятимуть сну. Увечері не вмикайте яскраве світло.

4. Приберіть девайси. Або принаймні вимикайте їх за 30 хвилин до сну.

5. Стежте за раціоном. Уникайте кофеїну (протягом 6 годин перед сном), алкоголю (протягом 4 годин перед сном) та великої кількості їжі перед сном. Дотримуйтесь здорового харчування протягом дня.

6. Не пийте перед сном. Вгамувати спрагу перед сном можна і треба, однак надмірне пиття може спровокувати проблеми зі сном.

7. Не куріть. Не починайте курити або киньте цю шкідливу звичку. У будь-якому випадку не куріть безпосередньо перед сном.

8. Тренуйтесь. Фізична активність протягом дня допоможе вам легше заснути вночі.

9. Використовуйте ліжко виключно для сну. Не їжте в ліжку, не дивіться телевізор і не працюйте.

«Також не лягайте спати, якщо не почуваєтесь сонним. У разі, якщо ви не можете заснути протягом 20 хвилин, вставайте з ліжка. Якщо маєте звичку дрімати вдень, обмежте цей час 45 хвилинами, - повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Якщо у вас виникли проблеми зі сном – зверніться до лікаря.

«Коли треба запам'ятати велику кількість інформації, особливо в період іспитів або важливих нарад на роботі, ми можемо приділяти менше часу сну. Але дарма. Більшість з усього, що людина читає в час, призначений для сну, не залишається у пам'яті. Тому якщо у вас в понеділок важливий день - поспіть як слід», - наголошує Супрун.

Неповноцінний сон шкодить здоров'ю в довгостроковій перспективі та навряд посприяє запам'ятовуванню інформації, вивченої напередодні.

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