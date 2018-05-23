Супрун розповіла українцям, як правильно пити каву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

Не варто пити каву взагалі, якщо після неї відчутно пришвидшується серцебиття, пітніють долоні, виникає біль у шлунку

Європейське відомство з безпеки харчових продуктів у 2015 році офіційно рекомендувало споживати не більше 400 мг кофеїну на день, і не перевищувати дозу 200 мг за один раз. В одному американо - 154 мг кофеїну, а в еспресо - 77 мг. Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

«Коли потрібен заряд бадьорості та енергії, кава перше, що спадає на думку. Звісно, для отримання позитивних ефектів від цього напою, варто слідкувати за кількістю та часом споживання», - наголошує Супрун.

Науковці зазначають, що додавання до кави великої кількості вершків та цукру збільшує калорійність та жирність напою, що зменшує його користь в рази.

Втім, універсальної поради бути не може. Кожна людина має власну чутливість до кофеїну - хтось його знешкоджує швидко, і на них «кава не діє», а хтось - дуже повільно. Крім цього, є генетична схильність відчувати тривожність через споживання кофеїну. У деяких людей від кави може боліти шлунок, а затяті кавомани розвинули нечутливість до дії кофеїну.

Не варто пити каву взагалі, або не перебільшувати дозу понад 1-2 чашки на день, якщо після неї відчутно пришвидшується серцебиття, пітніють долоні, виникає біль у шлунку чи печінці, погіршується сон та виникає відчуття тривожності. Такі ж симптоми можуть спостерігатися в будь-кого у разі надмірного споживання кави.

Вагітним жінкам, літнім людям, особам з гіпертонією, проблемами шлунково-кишкового тракту та порушеннями сну, в стані сильного стресу слід обмежити вживання кави також.

Якщо ви припинили пити каву, ви можете відчувати головний біль, втому та стати дратівливими. Так відбувається тому, що мозок надто звик до кави, і став схильним більше до гальмування, ніж до збудження.

Кофеїн діє як стимулятор нервової системи. Він блокує аденозинові рецептори, які гальмують збудження по мірі того, як ми втомлюємось.

Неприємні постефекти зникають через певний час після відмови від кави.

«Якщо потрібно працювати всю ніч, то спробуйте випити кави й одразу подрімати 15-20 хвилин. Відпочинок зменшить кількість аденозинових рецепторів в мозку, і каві буде простіше вас збадьорити, не завдавши шкоди», - радить Супрун.