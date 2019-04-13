Супрун розповіла, як безпечно їздити велосипедом по місту



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Їзда на велосипеді покращує здоров’я серця та судин, гнучкість і силу м’язів, зазначила Супрун

Що більше теплішає на вулиці, то більше часу можна проводити активно на свіжому повітрі. Зокрема їздити на велосипеді. Така активність має безліч переваг для здоров’я.

Про це повідомиала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

«Їзда на велосипеді покращує здоров’я серця та судин, гнучкість і силу м’язів, допомагає боротись з тривогою та стресом, зберігати вагу в нормі, покращує поставу координацію та рухливість суглобів», – пише Супрун.

Проте, вона зазначає, що усіма цими перевагами можна скористатися за однієї важливої умови – їзда на велосипеді має бути безпечною.

«За даними Управління безпеки дорожнього руху, за перші 8 місяців 2017 року було зафіксовано 1071 ДТП з велосипедистами. В них загинуло 139 осіб. Минулого року у Києві та околицях міста було зафіксовано 119 ДТП з велосипедистами. 4 велосипедисти загинули, ще 4 отримали тяжкі травми із загрозою для життя, 12 велосипедистів зламали кінцівку або отримали інші травми середнього ступеня. Траплялися аварії через вину як водіїв авто та пішоходів, так і самих велосипедистів. Великій частині з них можна було б запобігти, якби учасники руху дотримувалися правил дорожнього руху»,- підкреслює чиновниця.

Супрун наголошує на правилах безпеки, яких повинен дотримуватись кожний свідомий велосипедист, що дбає про своє здоров’я та людей поруч:

Велосипедист зобов’язаний знати Правила Дорожнього Руху (ПДР), виїжджати на дороги загального призначення жодного разу їх не прочитавши – нерозумно та небезпечно. Особливу увагу зверніть на правила проїзду перехресть, порядок виїзду з другорядної дороги на головну та пріоритети різних видів транспорту.

Бажано перші виїзди здійснити у компанії досвідчених колег, які зможуть підстрахувати та дати конкретні поради.

Пішохідний перехід велосипедисти мають переходити пішки, ведучи велосипед поруч.

Важливо тренувати звичку «відчувати» трафік та прогнозувати дії інших учасників руху. Зазвичай це приходить з часом та при регулярних виїздах.

Уважно вивчіть свої основні маршрути, зупинки громадського транспорту, перехрестя, скупчення авто чи потенційно небезпечні ділянки.

Регулярне технічне обслуговування велосипеда – гарантія того, що у відповідальний момент у вас не відмовлять гальма.

Техніка володіння велосипедом теж важлива. Відпрацюйте у вільний час на безпечному майданчику навички екстреного гальмування, зрозумійте як велосипед поводить себе у заносі та тренуйте баланс.

Водії не телепати і не можуть знати ваших намірів, тож обов’язково показуйте, що хочете повернути, зупинитись чи здійснити інший маневр. Також круто, наприклад, подякувати автомобілісту, який вас пропустив – більше добра.

Прямолінійність руху теж важлива. Що рівніше та спокійніше ви їдете, то безпечніше.

Шолом не є обов’язковим з точки зору ПДР, але його необхідність продиктована здоровим ґлуздом, станом доріг, поведінкою деяких водіїв та досвідом велосипедистів.

Помітність на дорозі - дуже важлива! Катафоти, світловідбивальні елементи на велосипеді та одязі, яскравий жилет, активне світло спереду і ззаду - допоможуть вам позначити себе та уникнути багатьох неприємних ситуацій.

Також активне світло зробить поїздку комфортнішою, бо ви будете бачити недоліки дорожнього полотна та почуватимитесь впевненіше. Використання хорошої блималки буде чудовою ідеєю навіть вдень.

Місто вдень та вночі дуже різне. Пам’ятайте це і будьте більш пильними, якщо виїхали на свій стандартний маршрут, але в інший час доби ніж зазвичай.

Пересуваючись дорогами, не притискайтесь до самого краю. Там з більшою ймовірністю ви зможете знайти цвяшок, відкритий люк, яму, скло чи просто дощову каналізацію з повздовжніми отворами, у яке може провалитися переднє колесо.

До того ж, цим ви провокуєте автомобіліста спробувати втиснутись між вами та другим рядом. З досвіду багатьох досвідчених велосипедистів слідує, що найбезпечніше - їхати по центру крайньої правої смуги.

«Збережіть собі ці правила та поділіться з усіма, хто їздить велосипедом та любить велопрогулянки. Дотримання цих правил - запорука безпечного руху», - наголосила Супрун.