Супрун запевнила забобонних: «ногами вперед» возити безпечно



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Часто пацієнти та їхні родичі просять медиків не возити їх ногами вперед, бо «так пересувають небіжчиків»

У всьому світі перевозити пацієнтів на каталці або переносити на медичних ношах ногами вперед є усталеною практикою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Інколи віра в забобони перемагає здоровий глузд. Особливо дивує, коли спостерігаю віру в такі речі, як “погані прикмети” серед медиків – людей, які у прийнятті рішень мають керуватися фактами, доказовою медициною та бути експертами з логічного мислення. Нещодавно до мене звернувся лікар з проханням вплинути на розвінчання забобону, що начебто не можна в жодному разі при госпіталізації пацієнта перевозити його на каталці або ношах ногами вперед. Бо так виносять небіжчика і це погана прикмета», - написала Супрун.

За її словами, часто це відбувається за запитом самих пацієнтів чи їхніх родичів, а часто і за ініціативи медпрацівників.

«Вони можуть навіть робити непотрібні чи складні додаткові рухи, щоби розвернути пацієнта в іншому напрямку, але це жодним чином не йде на користь нікому. У всіх міжнародних протоколах, де йдеться про госпіталізацію пацієнта на каталці чи ношах, є лише одна рекомендація — транспортувати людину вперед ногами. Ця рекомендація зазначена майже у всіх гайдлайнах чи базовій літературі і стосується транспортування пацієнтів як і до будівлі лікарні, так і всередині», - пояснила Супрун.

Вона акцентувала, що дана рекомендація знижує ризик травмування пацієнта.

«Медики часто рухають каталку дуже швидко та можуть зачіпати нею стіни, меблі чи інші предмети. Також вказана позиція допомагає самому пацієнту бачити напрямок, куди його везуть, наприклад, це вказано в гайді Британської служби охорони здоров’я», - зазначила Супрун.