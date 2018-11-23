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    Сущенко сидить у сусідній камері з політв'язнем Виговським - захисник

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    &laquo;Адвокат передає від Сущенка всім вітання, дякує українцям за орден, яким його нагородили&raquo;, - написав Фейгін - Сущенко сидить у сусідній камері з політв'язнем Виговським - захисник
    «Адвокат передає від Сущенка всім вітання, дякує українцям за орден, яким його нагородили», - написав Фейгін

    За словами Фейгіна, Сущенко чекає вирішення питання про обмін.

    Незаконно засудженого у Росії журналіста «Укрінформу» Роман Сущенко після прибуття в колонію Кірово-Чепецька перебуває у камері, сусідній з тією, де утримується ще один український політв'язень - Валентин Виговський. Про це написав громадський захисник журналіста Марк Фейгін в Twitter.

    «Роман Сущенко після етапування в колонію перебуває в безпечному місці, тобто в'язниця у в'язниці. Для його безпеки. Сидить у сусідній камері з українцем Виговським», - повідомив Фейгін.

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    За словами захисника, здоров'я Сущенка «більш-менш в порядку». Тепер він чекає вирішення питання про обмін.

    «Адвокат передає від Сущенка всім вітання, дякує українцям за орден, яким його нагородили», - написав Фейгін.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко нагородив Сущенка орденом «За мужність».

    Роману Сущенку дали премію НСЖУ за захист свободи слова.

    Валентин Виговський, київський підприємець, активний учасник Євромайдану. Ув'язнений у Криму 17 вересня 2014 року і вивезений до Росії. У 2015 році був засуджений Московським обласним судом до 11 років позбавлення волі за нібито економічне і військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії.

    РФ відмовилася від передачі Україні політв'язня Виговського у 2017 році.

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