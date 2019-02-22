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    Сварка медиків у лікарні окупованої Євпаторії переросла в стрілянину

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    Сварка медиків у лікарні окупованої Євпаторії переросла в стрілянину

    За попередніми даними, лікар застосував травматичну зброю

    Лікар міської лікарні в окупованій Євпаторії відкрив стрілянину з травматичної зброї під час конфлікту з колегою. Про це в п'ятницю повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах півострова.

    «Один з лікарів під час конфлікту зі своїм колегою відкрив стрілянину з травматичної зброї», - повідомив співрозмовник агентства.

    У прес-службі МВС окупованого Криму підтвердили, що в лікарні між двома лікарями виник конфлікт на побутовому ґрунті, через що поліція проводить перевірку.

    «Дійсно, в органи внутрішніх справ надійшла інформація, що між двома лікарями в євпаторійської лікарні мав місце побутовий конфлікт. Зараз за даним фактом проводять перевірку, після закінчення якої буде прийматися рішення в рамках чинного законодавства. У тому числі встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень», - сказали в прес-службі.

    Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року в місті Керч стався вибух та стрілянина у політехнічному коледжі. Стрілянину відкрив один із студентів – 18-річний Влад Росляков, який згодом застрелився.

    Російські ЗМІ опублікували запис з камери спостереження, як Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Російські журналісти показали місце, в якому, як стверджується, тренувався стріляти та застосовувати вибухівку Росляков.

    Внаслідок трагедії в коледжі загинули 20 людей.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт через події, що сталися у коледжі в окупованій Керчі.  

    Водночас у Слідкомі РФ заявили, що перекваліфікували кримінальну справу щодо трагедії в коледжі Керчі, порушену за ст.205 КК РФ (теракт), на ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом).

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