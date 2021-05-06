Світовий банк схвалив $200 млн кредиту на модернізацію українських вишів

У документах до проєкту вказується, що мережа з 231 державного вишу (всього в Україні 327 ВНЗ) занадто велика та неефективна

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила проєкт вартістю $200 млн, спрямований на надання підтримки Україні щодо поліпшення ефективності, якості та прозорості системи вищої освіти.

Як повідомила пресслужба організації, реалізація проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» сприятиме поліпшенню якості у сфері вищої освіти, підвищенню рівня її відповідності потребам ринку праці, стійкості освітньої системи та безперервності навчального процесу під час пандемії коронавірусу.

Зазначається, проект також підтримуватиме розвиток сучасної цифрової інфраструктури для дистанційного навчання, створення сучасних навчальних та науково-дослідних лабораторій та засобів підтримки навчального процесу. Ще одним завданням проекту є поліпшення рівня прозорості в освітньому секторі в Україні за допомогою модернізації автоматизованої системи управління вищою освітою.

«Світовий банк радий співпрацювати з Україною в модернізації методів викладання та навчання в університетах відповідно до європейських стандартів з метою надання можливості молоді в Україні отримувати ті навички, які потрібні їм у 21-му столітті», – цитує регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі пресслужба.

Зазначається, що проєкт впроваджуватиметься протягом п'яти років Міністерством освіти та науки України. Міносвіти відповідатиме за загальну координацію та моніторинг ходу впровадження проєкту.

У документах до проєкту вказується, що мережа з 231 державного вишу (всього в Україні 327 ВНЗ) занадто велика та неефективна з урахуванням населення, що скорочується та створює проблеми як для фінансової стійкості, так і для якості послуг.

Близько 60% академічних вишів навчають менше ніж 5 тис. студентів. В Україні також понад 300 державних коледжів і технікумів, в яких у середньому навчаються близько 550 студентів. Більшість ВНЗ і коледжів/технікумів (близько 75%) юридично підпорядковані МОН.

За даними Міністерства фінансів, Україна у 2020 році реалізувала майже $700 млн кредитних коштів, наданих Світовим банком.

Світовий банк – це міжнародна фінансова організація, створена з метою надання фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. Зараз в структуру Світового банку входять дві інституції: Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку.