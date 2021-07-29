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    «Голос» провів з'їзд та зробив важливу заяву

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    «Голос» провів з'їзд та зробив важливу заяву
    Фото: facebook.com/GolosZmin

    Делегати з'їзду підтримали Кіру Рудик

    Делегати з'їзду партії «Голосу» висловили підтримку Кірі Рудик. Про це йдеться у заяві політсили.

    «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні.

    Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

    «З'їзд політичної партії «Голос» продовжує свою роботу та перейшов до розгляду інших питань, важливих для розвитку партії та заявлених у порядку денному», – повідомляється на сторінці політсили.

    Раніше «Главком» писав, що партія «Голос» тріщить по швах: нардепи Устінова та Юрчишин залишають політсилу.

    Також писав «Главком», що Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

    Осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

    Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції заявили, що спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

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    Теги: партії партія Голос Кіра Рудик
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    «Голос» провів з'їзд та зробив важливу заяву