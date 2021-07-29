Стефанишина написала заяву про вихід з «Голосу» на туалетному папері

Депутатка зазначила, що «більшість видатних угод укладають на серветках, а таку – хіба на туалетному папері»

Народна депутатка України Ольга Стефанишина написала заяву про вихід із політичної партії «Голос» на туалетному папері. Про це вона повідомила у Facebook 29 липня.

«Більшість видатних угод укладають на серветках, а таку – хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії «Голос». Більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді партії, який відбудеться сьогодні, та залишають партію», – заявила нардепка.

Фото: Ольга Стефанишина / Facebook

Стефанишина звинуватила керівництво партії в особі нардепки Кіри Рудик у створенні умов, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть на з'їзді.

«З'їзд формувався, виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва. Кілька місяців тому 75% партійців і більшість осередків вийшли з публічними заявами, вимагаючи від керівництва партії Кіри Рудик піти з керівних посад та обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутрішньопартійних виборах», – зазначила політикиня.

Як сьогодні повідомлялося, відповідно до заяви партії «Голос», депутати на з'їзді партії висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик. «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні. Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про вихід із партії «Голос» двох народних депутатів – Олександри Устінової та Ярослава Юрчишина.

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський та Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення з «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів із цієї фракції заявили, що спільно ухвалять рішення про своє подальше перебування.