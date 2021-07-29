Партія «Голос» тріщить по швах: нардепи Устінова та Юрчишин залишають політсилу

Устінова: «Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки»

За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у зʼїзді партії «Голос» та покидають партію

Сьогодні стало відомо про вихід із партії «Голос» двох народних депутатів – Олександри Устінової та Ярослава Юрчишина. Про це написала на сторінці у Facebook нардепка Устінова.

«На жаль керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на зʼїзді. Зʼїзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва», – йдеться у повідомленні Устінової.

За словами народної депутатки, більшість парламентаріїв не братимуть участі у зʼїзді партії «Голос» та залишають політсилу.

«Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері», – додала Устінова.

Нардеп закликала осередки підтримати цю заяву та не брати участь у зʼїзді, мета якого — «зацементувати владу Рудик».

Нардеп Ярослав Юрчишин подякував колегам, які висували його на посаду голови партії. «В Голосі керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з цього час ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії і не буду легітимізувати своєю участю профанацію на яку партія перетворилася», — написав Юрчишин на сторінці у Facebook. .

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції заявили, що спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.