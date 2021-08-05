Івано-Франківський осередок «Голосу» вийшов із партії у повному складі

Команда заявила, що «замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу»

Команда Івано-Франківської міської організації у повному складі вийшла з партії «Голос». Перед цим політсилу покинув голова Івано-Франківського осередку Володимир Тищенко. Про це йдеться у заяві Івано-Франківської міської організації.

«Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі ухвалив рішення про вихід з політичної партії «Голос», – наголосили франківчани.

Вони пояснили, що міський осередок завжди виступав за чесність, прозорість та демократичність, однак «керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями».

Команда заявила, що «замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми».

Точкою неповернення вони вважають «імітацію так званого з’їзду партії який на 85% складався з лояльних до Кіри Рудик людей».

Додамо, що народна депутатка України Ольга Стефанишина написала заяву про вихід із політичної партії «Голос» на туалетному папері.

29 липня «Голос» виключив сім нардепів із лав партії (список).

Як повідомлялося, відповідно до заяви партії «Голос», депутати на з'їзді партії висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик. «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні. Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський та Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення з «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів із цієї фракції заявили, що спільно ухвалять рішення про своє подальше перебування.