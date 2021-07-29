«Голос» виключив сім нардепів із лав партії (список)

З’їзд прийняв рішення про виключення семи колег по фракції «Голос» з партії

Надалі будувати спільну політичну силу з виключеними нардепами немає можливості, заявила лідерка «Голосу»

На з’їзді політичної партії «Голос» виключити зі складу політсили сім народних депутатів. Про це на брифінгу заявила лідерка «Голосу» Кіра Рудик.

«Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості, один із делегатів на з’їзді поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії. З’їзд прийняв рішення про виключення семи колег по фракції «Голос» з партії», – сказала Рудик.

Тож, з «Голосу» виключили:

Олександру Устінову,

Ольгу Стефанишину,

Романа Лозинського,

Ярослава Юрчишина,

Володимира Цабаля,

Юлію Клименко,

Соломію Бобровську.

«З’їзд прийняв це рішення і ми рухаємося далі», – резюмувала Рудик.

Зазначимо, Стефанишина написала заяву про вихід з «Голосу» на туалетному папері.

Як сьогодні повідомлялося, відповідно до заяви партії «Голос», депутати на з'їзді партії висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик. «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні. Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про вихід із партії «Голос» двох народних депутатів – Олександри Устінової та Ярослава Юрчишина.

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський та Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення з «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів із цієї фракції заявили, що спільно ухвалять рішення про своє подальше перебування.