Услід за Притулою: з'явився список депутатів, які планують піти з «Голосу»

Внутрішня опозиція в «Голосі» давно розглядала цю можливість, але все-таки намагалася зберегти можливість бути в партії

Після виходу Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування. Про це Бобровська розповіла «Українським новинам».

За словами Бобровської, внутрішня опозиція в «Голосі» давно розглядала цю можливість, але все-таки намагалася зберегти можливість бути в партії, змінити статут, переобрати голову партії на з’їзді, який повинен бути в липні.

Вона уточнила: «Сергій Притула прийняв рішення оголосити про вихід до з’їзду, це його право. Ми як люди, які формували партію два роки тому, будемо приймати рішення разом, щоб це була консолідована позиція».

Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Наразі в Раді є 20 нардепів «Голосу».

Тим часом у Херсонській організації «Голосу» повідомили про вихід з партії 15 осіб. Активістка Марина Войтенко констатувала, що «за останні пів року в нашій партії стався різкий відхід від задекларованих цінностей, а нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків».

Вона також поскаржилася на кулуарність і кон’юнктурність рішень в партії та «нездорову реакцію керівника «Голосу» на критику».

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».



