Свобода ніколи не давалася легко. Порошенко привітав українців із Днем Незалежності
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Президент України Петро Порошенко
З 27-ю річницею Незалежності України! – привітав країну президент
«Ми – це згуртована нація, незалежна держава, єдина і неподільна Україна», - написав у Facebook глава держави Петро Порошенко.
«Свобода, Воля і Незалежність ніколи не давалися Україні легко», - зазначив він.
«І хоча сьогодні за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючи нашу Батьківщину від агресора, ми – згуртована незламна нація, незалежна європейська держава, єдина неподільна Україна, про яку століттями мріяли покоління українців-борців за свободу нашої країни», - запевнив глава держави.
«З 27-ю річницею Незалежності України!», – привітав країну президент.