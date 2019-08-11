Глава YouTube позбавила своїх дітей смартфонів заради живого спілкування



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Глава відеосервісу YouTube Сьюзен Войжіцкі / Фотографія: Felicity McCabe / The Guardian

Крім гаджетів, діти повинні також приділяти увагу спорту, школі, домашній роботі, читання і іншим активностям - Войжіцкі

Глава відеосервісу YouTube Сьюзен Войжіцкі заявила, що регулярно позбавляє своїх дітей смартфонів для того, щоб вони спілкувалися разом і проводили час в реальності.

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Guardian.

За її словами, діти дивляться YouTube, але «важливо мати баланс» в цьому питанні.

«Для мене важливо, щоб діти навчилися відповідально підходити до того, скільки часу у них займають гаджети. Адже ми говоримо дітям, як поводитися на вулиці, так само потрібно говорити їм і про безпеку в інтернеті», – зазначила Войжіцкі.

Керівник YouTube підкреслила, що потрібно знайти спосіб регулювати час віртуальних розваг молоді. Топ-менеджер помітила, що, крім гаджетів, діти повинні також приділяти увагу спорту, школі, домашній роботі, читання і іншим активностям.

«Є періоди, коли я забираю телефони у всіх моїх дітей, особливо якщо ми на сімейному відпочинку. Тому що я хочу, щоб люди взаємодіяли один з одним. Я забираю їх телефони і кажу: Сьогодні ми всі сконцентруємося на тому, щоб жити справжнім», – розповіла вона.

На думку Войжіцкі, найкраще почати вчити дітей користуватися телефоном приблизно в середніх класах школи, коли їм близько 11 років. Вона порівняла свою практику регулювання часу, проведеного за гаджетами, з тим, як батьки пояснювали їй необхідність обмеження перегляду телевізора.

В останні роки технологічні видання відзначають, що діти і підлітки – найактивніша аудиторія YouTube. У зв’язку з цим багато блогерів створюють спеціальні мультфільми та шоу, багато з яких були піддані критиці як ті, що негативно впливають на підростаюче покоління. У 2017 році стався скандал Elsagate – коли на YouTube виявили безліч відеозаписів, які містили сцени насильства, сексуальні фетиші, зроблені нібито для дітей і знаходилися в списку рекомендацій з дитячими мультфільмами.