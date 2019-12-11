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    «Слуга народу» просить правоохоронців розслідувати напад на свого депутата Богданця

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    <span>На засіданні аграрного комітету побилися &laquo;слуга народу&raquo; Богданець і екснардеп Сиротюк</span> - «Слуга народу» просить правоохоронців розслідувати напад на свого депутата Богданця
    На засіданні аграрного комітету побилися «слуга народу» Богданець і екснардеп Сиротюк

    Політсила вважає напад на депутата провокацією з метою зриву розгляду законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі

    Партія «Слуга народу» просить правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці «Слуги народу» у Facebook.

    «Ми звертаємося до правоохоронних органів із вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради й апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з питань аграрної політики», - написано в ньому.

    Партія виступає за перенесення засідань у більш захищене приміщення і посилення охорони.

    Політсила вважає напад на депутата провокацією з метою зриву розгляду законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі.

    «Дуже показовою для нас є кооперація в спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними», - додає партія.

    «Слуга народу» також вважає неприпустимим насильницький тиск на депутатів під час обговорення рішень.

    «Ми нікому не дозволимо неполітичним і непарламентських способом впливати на роботу представників народу України», - підкреслюється в повідомленні.

    Як повідомлялось, в середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету.

    Верховна Рада земля напад партія Слуга народу Андрій Богданець
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